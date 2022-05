Per il Tour de France Santini lancia il nuovo brand “Maillot Jaune” (Di martedì 3 maggio 2022) Bergamo. C’è tutto il valore simbolico del Tour de France nel nuovo brand ‘Maillot Jaune’ che caratterizza l’inedita capsule collection che Santini ha sviluppato per A.S.O. : una collezione esclusiva, esordio di una collaborazione più ampia. Il logo Maillot Jaune può essere interpretato come riproduzione stilizzata di un ciclista visto dall’alto, o come atleta con le braccia alzate in segno di vittoria. La collezione Santini è composta da due maglie, un pantaloncino, un’intima, una T-shirt tecnica, una giacca, un gilet e vari accessori. I colori scelti per Maillot Jaune sono il blu oltreoceano, il verde petrolio e il giallo, per una collezione dal look minimal ed elegante. Le ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022) Bergamo. C’è tutto il valore simbolico deldenel’ che caratterizza l’inedita capsule collection cheha sviluppato per A.S.O. : una collezione esclusiva, esordio di una collaborazione più ampia. Il logopuò essere interpretato come riproduzione stilizzata di un ciclista visto dall’alto, o come atleta con le braccia alzate in segno di vittoria. La collezioneè composta da due maglie, un pantaloncino, un’intima, una T-shirt tecnica, una giacca, un gilet e vari accessori. I colori scelti persono il blu oltreoceano, il verde petrolio e il giallo, per una collezione dal look minimal ed elegante. Le ...

