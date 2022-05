Paura in Toscana per il terremoto: il momento della scossa durante il consiglio regionale (video) (Di martedì 3 maggio 2022) Il consiglio regionale della Toscana è stato sospeso dopo scossa di terremoto di magnitudo 3.7 registrata oggi alle 17.50 nella zona di Impruneta (Firenze). Il palazzo del Pegaso di Firenze è stato quindi evacuato in via precauzionale. In base ai protocolli di sicurezza, in seguito a scosse superiori a 3.5 l’evacuazione degli edifici per dar corso alle verifiche. L’Aula tornerà a riunirsi domattina alle 9. Il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in seguito alla scossa di terremoto avvertita a metà pomeriggio nel fiorentino, dopo aver sospeso momentaneamente i lavori, ha terminato la seduta dell’assemblea legislativa, su disposizione del segretario ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 maggio 2022) Ilè stato sospeso dopodidi magnitudo 3.7 registrata oggi alle 17.50 nella zona di Impruneta (Firenze). Il palazzo del Pegaso di Firenze è stato quindi evacuato in via precauzionale. In base ai protocolli di sicurezza, in seguito a scosse superiori a 3.5 l’evacuazione degli edifici per dar corso alle verifiche. L’Aula tornerà a riunirsi domattina alle 9. Il presidente del, Antonio Mazzeo, in seguito alladiavvertita a metà pomeriggio nel fiorentino, dopo aver sospeso momentaneamente i lavori, ha terminato la seduta dell’assemblea legislativa, su disposizione del segretario ...

