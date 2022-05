Pattinaggio artistico: Ilia Malinin vicino al quadruplo axel. Il video è virale (Di martedì 3 maggio 2022) Ilia Malinin è vicino a completare il quadruplo axel. La nuova stella del Pattinaggio artistico statunitense, reduce dalla vittoria ai Campionati Mondiali Junior 2022 andati in scena a Tallinn (Estonia) lo scorso mese, ha infatti eseguito l’elemento “impossibile” in piedi durante una sessione di allenamento. Il video dell’impresa è diventato, come logico che sia, virale sui social. Come si può evincere (malgrado un’inquadratura non ottimale) il giovane atleta sembra essere prossimo a completare i mitologici quattro giri e mezzo rotazione. Si tratta, per ciò che concerne i documenti visivi ad oggi resi pubblici, del tentativo più vicino in termini di realizzazione. Ricordiamo che il pattinatore più grande di tutti i ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022)a completare il. La nuova stella delstatunitense, reduce dalla vittoria ai Campionati Mondiali Junior 2022 andati in scena a Tallinn (Estonia) lo scorso mese, ha infatti eseguito l’elemento “impossibile” in piedi durante una sessione di allenamento. Ildell’impresa è diventato, come logico che sia,sui social. Come si può evincere (malgrado un’inquadratura non ottimale) il giovane atleta sembra essere prossimo a completare i mitologici quattro giri e mezzo rotazione. Si tratta, per ciò che concerne i documenti visivi ad oggi resi pubblici, del tentativo piùin termini di realizzazione. Ricordiamo che il pattinatore più grande di tutti i ...

