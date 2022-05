Patrizia Bonetti torna all’Isola dei Famosi e mostra le ustioni: ‘mistero’ risolto, come sta (Di martedì 3 maggio 2022) Patrizia Bonetti è tornata all’Isola dei Famosi 2022, ma in veste di ospite in studio. Dopo l’incidente in Honduras nel quale era rimasta ustionata, l’ex naufraga è tornata nel reality show ospite di Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Patrizia Bonetti era arrivata all’Isola dei Famosi 2022 circa un mese fa e aveva dovuto abbandonare l’Honduras a causa delle ustioni riportare durante la prova del fuoco contro Roberta Morise. “Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022)tadei2022, ma in veste di ospite in studio. Dopo l’incidente in Honduras nel quale era rimasta ustionata, l’ex naufraga èta nel reality show ospite di Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.era arrivatadei2022 circa un mese fa e aveva dovuto abbandonare l’Honduras a causa delleriportare durante la prova del fuoco contro Roberta Morise. “Tra di loro manca, che la scorsa puntata si è battutaun leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto ...

