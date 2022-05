Patrizia Bonetti, lo spiazzante ritorno dell’ex naufraga. Web in tilt (Di martedì 3 maggio 2022) Patrizia Bonetti confonde i fan con uno spiazzante ritorno a “L’Isola Dei Famosi” La notizia della presenza di Patrizia Bonetti in studio durante l’ottava puntata de “L’Isola Dei Famosi” era già stata annunciata sui social ufficiali del programma nelle scorse ore. Stando ai recenti avvenimenti e ai rumors sulla presunta denuncia dell’ex naufraga nei confronti del colosso di Mediaset, però, in tanti hanno dichiarato di essere confusi e in men che non si dica, il web è sobbalzato in un turbinio di polemiche e scomode domande! Patrizia Bonetti ha davvero denunciato il reality show a seguito delle gravi ustioni riportate durante la Prova Del Fuoco? Se così fosse, perchè la Bonetti presenzierebbe in studio? ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 maggio 2022)confonde i fan con unoa “L’Isola Dei Famosi” La notizia della presenza diin studio durante l’ottava puntata de “L’Isola Dei Famosi” era già stata annunciata sui social ufficiali del programma nelle scorse ore. Stando ai recenti avvenimenti e ai rumors sulla presunta denuncianei confronti del colosso di Mediaset, però, in tanti hanno dichiarato di essere confusi e in men che non si dica, il web è sobbalzato in un turbinio di polemiche e scomode domande!ha davvero denunciato il reality show a seguito delle gravi ustioni riportate durante la Prova Del Fuoco? Se così fosse, perchè lapresenzierebbe in studio? ...

IsolaDeiFamosi : L'avventura di Patrizia Bonetti è finita troppo presto ma stasera è con noi in studio! #Isola - IsolaDeiFamosi : Questa sera sarà con noi in studio anche Patrizia Bonetti?Non mancate! ??#Isola - BITCHYFit : Patrizia Bonetti ospite in studio mostra la scottatura a Marco Melandri? La foto - Methamorphose30 : RT @robicene: Patrizia bonetti grande perdita per questa isola perchè lei è una vera vipera, ma resisti che la casa del pelato ti aspetta a… - Methamorphose30 : RT @SereC10460894: Patrizia Bonetti che si siede vicino a Marco Melandri...lui che le guarda le gambe..e le dice 'adoro' ???????? #isola -