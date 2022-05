(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Questo primo mese e mezzo di apertura è andato bene, siamoti aidel. Pensiamo questo anno dire ai volumi del, le prenotazioni sono buone, abbiamo notato un trend che sembra consolidato e che le vede per lo più sotto data. Prima si prenotava mesi e settimane prime adesso lo si fa il giorno prima per il giorno dopo. E’ presto per tirare dei bilanci ma sembra che ci sia volontà del pubblico dire a stare insieme e”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Stefano, amministratore delegato di, il parco divertimenti tematico su televisione e cinema a due passi dal grande raccordo anulare di Roma. Tra set cinematografici e montagne ...

c'è un piano che prevede la trasformazione di Cinecittà World in un resort. In cosa ...in parte congelato per ovvie ragioni e che prevede di passare nel giro di tre anni da uno a tre. ... Parchi, Cigarini (Cinecittà World): "Gente torna a divertirsi, obiettivo è tornare a numeri 2019" L'obiettivo, ribadisce Cigarini, è di tornare ai volumi pre-pandemia. "Cinecittà World è l'ultimo dei grandi parchi nati in Italia, nel quadriennio 2016-2019 è stato il parco italiano con il più alto ...