Papa Francesco vuole incontrare Putin (Di martedì 3 maggio 2022) "Il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente ucraino Zelensky al telefono, Putin invece non l'ho chiamato. L'avevo sentito a dicembre per il mio compleanno ma questa volta no, non ho chiamato. Ho voluto fare un gesto chiaro che... Leggi su europa.today (Di martedì 3 maggio 2022) "Il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente ucraino Zelensky al telefono,invece non l'ho chiamato. L'avevo sentito a dicembre per il mio compleanno ma questa volta no, non ho chiamato. Ho voluto fare un gesto chiaro che...

caritas_milano : 'Lavorare in sicurezza permette a tutti di esprimere il meglio di sé guadagnando il pane quotidiano. Più curiamo la… - vaticannews_it : #PapaFrancesco riceve la Federazione internazionale cattolica e sottolinea come la #pandemia è stata un'occasione p… - vaticannews_it : #PrimoMaggio In questo giorno la Chiesa ricorda San Giuseppe artigiano. Un’occasione per ripercorrere alcuni discor… - DiRosadipietro : @FederfarmaITA scomoda pure il Papa per fargli dire che ' la Farmacia' è indispensabile etc, tutta la litania ( so… - barbaraboc : RT @francofontana43: Il Papa: piango per le sofferenze del popolo ucraino. Chi cerca la pace? Francesco: 'Dovunque e per tutti il lavoro s… -

Per un'assistenza sanitaria a misura d'uomo 'I farmacisti sono come un "ponte" tra i cittadini e il sistema sanitario' soprattutto se in grado di assicurare un'assistenza "a misura d'uomo". Lo ha sottolineato Papa Francesco nel discorso rivolto alla Federazione internazionale che riunisce gli esponenti cattolici della categoria professionale, ricevuti in udienza stamane, lunedì 2 maggio, a Santa Marta. ... 99 miliardi di motivi Un altro proverbio africano, spesso citato da Papa Francesco, dice che per educare un bambino ci vuole un villaggio. Ecco il villaggio ha parlato e sta educando, sono 200 mila anni che lo fa, ma non ... Sky Tg24 Il Papa da Putin Oggi il Corriere della Sera apre con una lunga intervista del direttore Luciano Fontana a papa Francesco. Il pontefice, mostra tutta la sua umanità e racconta, «con una vena di pessimismo», i tanti ... Quel menagramo di Bill Gates E’ felice di avere due grandi Papi, Francesco e Benedetto. Non ha scritto libri (“perché scrivere brutti libri nuovi quando ci sono ancora tanti libri vecchi belli da leggere”, gli ha insegnato ... 'I farmacisti sono come un "ponte" tra i cittadini e il sistema sanitario' soprattutto se in grado di assicurare un'assistenza "a misura d'uomo". Lo ha sottolineatonel discorso rivolto alla Federazione internazionale che riunisce gli esponenti cattolici della categoria professionale, ricevuti in udienza stamane, lunedì 2 maggio, a Santa Marta. ...Un altro proverbio africano, spesso citato da, dice che per educare un bambino ci vuole un villaggio. Ecco il villaggio ha parlato e sta educando, sono 200 mila anni che lo fa, ma non ... Papa Francesco: "Devo obbedire al medico, mi ha detto di non camminare" Oggi il Corriere della Sera apre con una lunga intervista del direttore Luciano Fontana a papa Francesco. Il pontefice, mostra tutta la sua umanità e racconta, «con una vena di pessimismo», i tanti ...E’ felice di avere due grandi Papi, Francesco e Benedetto. Non ha scritto libri (“perché scrivere brutti libri nuovi quando ci sono ancora tanti libri vecchi belli da leggere”, gli ha insegnato ...