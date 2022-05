Papa Francesco: “Sono pronto ad incontrare Putin Mosca” (Di martedì 3 maggio 2022) In un colloquio con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, e con la vicedirettrice Fiorenza Sarzanini, Papa Francesco ha spiegato i tentativi fatti dalla Santa Sede per un faccia a faccia con il leader del Cremlino, Putin: “Non abbiamo ancora avuto risposta ai nostri messaggi, temo che il presidente non possa e non voglia fare questo incontro in questo momento”. I tentativi di Papa Francesco di fermare la guerra in Ucraina Papa Francesco, nel suo incontro, ha ripercorso tutti i tentativi per fermare Putin e la guerra in Ucraina. “Il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente ucraino Zelensky al telefono, Putin invece non l’ho chiamato. L’avevo sentito a dicembre per il mio compleanno ma questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 maggio 2022) In un colloquio con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, e con la vicedirettrice Fiorenza Sarzanini,ha spiegato i tentativi fatti dalla Santa Sede per un faccia a faccia con il leader del Cremlino,: “Non abbiamo ancora avuto risposta ai nostri messaggi, temo che il presidente non possa e non voglia fare questo incontro in questo momento”. I tentativi didi fermare la guerra in Ucraina, nel suo incontro, ha ripercorso tutti i tentativi per fermaree la guerra in Ucraina. “Il primo giorno di guerra ho chiamato il presidente ucraino Zelensky al telefono,invece non l’ho chiamato. L’avevo sentito a dicembre per il mio compleanno ma questa ...

matteosalvinimi : Grazie a Papa Francesco, una guida che sta cercando, davvero, da sempre e ad ogni costo, di arrivare alla Pace. - vaticannews_it : Il #Papa al @Corriere: sono pronto a incontrare #Putin a Mosca. Francesco a colloquio con il direttore Luciano Font… - Corriere : ?? Il colloquio esclusivo del direttore del @Corriere @lucfontana con Papa Francesco @Pontifex_it: «Putin non si fe… - renzocrosa : RT @lisadagliocchib: Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra semp… - marco_disca : RT @valy_s: Papa Francesco non andrà a #Kiev ma a #Mosca da #Putin per fermare questa guerra “Forse l’abbaiare della NATO alle porte della… -