Papa Francesco: "Putin non si ferma, voglio incontrarlo" (Di martedì 3 maggio 2022) Ore 7.00 - Il pontefice vuole andare a Mosca Papa Francesco è pronto ad andare a Mosca. "Putin non si ferma, voglio incontrarlo" ha detto Papa Francesco. Ed in effetti l'ipotesi potrebbe presto diventare realtà. Alcune settimane fa si era parlato di una visita del Papa a Kiev, ipotesi poi rientrata per cercare di mantenere vive le trattative con la Russia senza schierarsi così apertamente dalla parte dell'Ucraina. Oggi l'idea del viaggio e dell'incontro con il Presidente russo Leggi su panorama (Di martedì 3 maggio 2022) Ore 7.00 - Il pontefice vuole andare a Moscaè pronto ad andare a Mosca. "non si" ha detto. Ed in effetti l'ipotesi potrebbe presto diventare realtà. Alcune settimane fa si era parlato di una visita dela Kiev, ipotesi poi rientrata per cercare di mantenere vive le trattative con la Russia senza schierarsi così apertamente dalla parte dell'Ucraina. Oggi l'idea del viaggio e dell'incontro con il Presidente russo

caritas_milano : 'Lavorare in sicurezza permette a tutti di esprimere il meglio di sé guadagnando il pane quotidiano. Più curiamo la… - vaticannews_it : #PapaFrancesco riceve la Federazione internazionale cattolica e sottolinea come la #pandemia è stata un'occasione p… - vaticannews_it : #PrimoMaggio In questo giorno la Chiesa ricorda San Giuseppe artigiano. Un’occasione per ripercorrere alcuni discor… - angiuoniluigi : RT @Corriere: ?? L'intervista esclusiva del direttore del Corriere @lucfontana a Papa Francesco @Pontifex_it - PDariofo : RT @Walterbart1: Forse il colloquio del direttore del @Corriere @lucfontana con Papa Francesco( pp2-3 del Corsera) non porterà una copia di… -