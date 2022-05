Pagelle Villarreal Liverpool | Luis Diaz stravolge il match | male Rulli – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti delvalido per le semifinali della Champions League 2021-2022:Ledei protagonisti deltra, valido per il ritorno delle semifinali della Champions League 2021/2022. TOP:, Coquelin, Mane FLOP:, Albiol4.5; Foyth 5.5 , Albiol 5 (79? Aurier S.V.), Pau Torres 6, Estupinan 6 (79? Trigueros S.V.); Lo Celso 6, Parejo 6.5, Capoue 6.5, Coquelin 7.5 (68? Pedraza 6); Gerard Moreno 6 (68? Chukwueze 5.5), Dia 6.5 (79? Alcacer S.V.). All. Emery 6: Alisson 6; ...