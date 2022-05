Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 4 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 3 maggio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per domani 4 maggio per i nati sotto il segno della Vergine consiglia di agire ancora con calma, perché siete molto stanchi, probabilmente anche a livello fisico e non riuscite ancora a riprendere il vostro solito ritmo! Anche il morale sarà da tenere sotto controllo, con questo periodo di stallo avete pochi stimoli. L’arrivo di Venere vi porta però nuovi orizzonti da scoprire nelle emozioni e l’opposizione di Giove durerà ancora per poco sul lavoro, c’è bisogno di capire su cosa va risolto per superare le ultime difficoltà, di sicuro ci vorrà un po’ di tempo per affrontare alcuni discorsi. Leggi l’Oroscopo di Paolo Fox 4 maggio per tutti i segni: ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022) L’diFox perper i nati sotto il segno dellaconsiglia di agire ancora con calma, perché siete molto stanchi, probabilmente anche a livello fisico e non riuscite ancora a riprendere il vostro solito ritmo! Anche il morale sarà da tenere sotto controllo, con questo periodo di stallo avete pochi stimoli. L’arrivo di Venere vi porta però nuovi orizzonti da scoprire nelle emozioni e l’opposizione di Giove durerà ancora per poco sul, c’è bisogno di capire su cosa va risolto per superare le ultime difficoltà, di sicuro ci vorrà un po’ di tempo per affrontare alcuni discorsi. Leggi l’diFox 4per: ...

