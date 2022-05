Ore14 | Pesantissime rivelazioni sul caso del silicone | emerge un sospetto insidioso | “È scandaloso!”

Tifo Cosenza

Altre assenze pesantissime per la partita di sabato (fischio d’inizio alle ore 14) allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, valevole per la 37ª giornata del campionato di Serie B 2021-2022. Oltre ...Altre assenze pesantissime per la partita di sabato (fischio d’inizio alle ore 14) allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, valevole per la 37ª giornata del campionato di Serie B 2021-2022.