Operaio muore sul lavoro nella villetta della ministra Cartabia (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo la morte sul lavoro di un tecnico degli ascensori al ministero degli Esteri a Roma, ritrovato senza vita il 28 aprile, oggi 2 maggio un Operaio ha perso la vita nel cantiere di un'abitazione privata di proprietà della ministra della Giustizia, Marta Cartabia. La tragedia è avvenuta in Valle d'Aosta. "Sono sconvolta e affranta" ha dichiarato la Guardasigilli. Ci si attende che la procura apra un fascicolo per omicidio colposo. Nel giro di pochi giorni, dunque, due incidenti mortali sul lavoro che coinvolgono nel primo caso una sede istituzionale, la Farnesina, nel secondo un'esponente di spicco del Governo Draghi. Si tratta di pure coincidenze. Resta la terrificante realtà delle morti sul lavoro che in Italia si verificano ormai quotidianamente.

