Operaio muore sul lavoro nella casa della Cartabia

(Di martedì 3 maggio 2022) L'incidente è avvenuto nel garagedi vacanzeministra, in Val d'Aosta. Per l', un 39enne romeno, non c'è stato nulla da fare.: "Sconvolta e affranta"

"Sono sconvolta e affranta da quanto appena appreso - ha detto la ministra confermando la notizia - : unè morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere della mia ...... da giovedì tempo instabile e temporali Lotta al Covid, l'annuncio di Speranza: "Fauci pronto a collaborare con l'Italia" Valle d'Aosta,schiacciato nella villetta della ministra ...Un operaio di 38 anni, Constantin Cobanel, residente ad Aosta e di origini romene, è morto stamattina a Ollomont, nell'alta Valpelline in Valle d'Aosta, nel cantiere di un'abitazione privata di ...È morto mentre effettuava dei lavori nella casa di montagna della ministra Cartabia l’operaio rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Ollomont , in Valle d’Aosta. L’uomo, cittadino straniero, è ...