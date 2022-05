Operaio morto in Valle d’Aosta, stava lavorando nella casa di montagna della Cartabia. La ministra: “Sono sconvolta e affranta” (Di martedì 3 maggio 2022) Un Operaio edile di 38 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro a Ollomont, in Valle d’Aosta, nel cantiere aperto nella casa di montagna dove trascorre le vacanze la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Nell’abitazione estiva della Guardasigilli da alcuni giorni erano in corso lavori di ristrutturazione di un garage. Operaio morto in Valle d’Aosta, l’incidente è avvenuto Ollomont. Il 38enne stava ristrutturando un garage In base a una prima ricostruzione dei Carabinieri, il38enne di origini straniere è rimasto schiacciato da una putrella mentre si trovava all’interno del garage della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 3 maggio 2022) Unedile di 38 anni èquesta mattina in un incidente sul lavoro a Ollomont, in, nel cantiere apertodidove trascorre le vacanze laGiustizia, Marta. Nell’abitazione estivaGuardasigilli da alcuni giorni erano in corso lavori di ristrutturazione di un garage.in, l’incidente è avvenuto Ollomont. Il 38enneristrutturando un garage In base a una prima ricostruzione dei Carabinieri, il38enne di origini straniere è rimasto schiacciato da una putrella mentre si trovava all’interno del garage...

