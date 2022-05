Oggi 3 maggio, Santi Filippo e Giacomo: gli Apostoli del Maestro (Di martedì 3 maggio 2022) Discepoli di Gesù, sono ricordati entrambi nello stesso giorno perché le loro reliquie sono state deposte insieme a Roma. Filippo è originario della stessa città di Pietro, mentre Giacomo è il cugino di Gesù. Filippo è menzionato nei Vangeli, indicato al quinto posto nell’elenco degli Apostoli. Giacomo, invece, viene chiamato anche “di Alfeo”. 3 maggio: L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 3 maggio 2022) Discepoli di Gesù, sono ricordati entrambi nello stesso giorno perché le loro reliquie sono state deposte insieme a Roma.è originario della stessa città di Pietro, mentreè il cugino di Gesù.è menzionato nei Vangeli, indicato al quinto posto nell’elenco degli, invece, viene chiamato anche “di Alfeo”. 3: L'articolo proviene da La Luce di Maria.

