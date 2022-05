Occupazione abusiva nella riserva di Monte Mario: abbattute 9 baracche (FOTO) (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, riserva naturale di Monte Mario. Sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero da parte della polizia locale all’interno di un’area occupata abusivamente. All’interno dell’area sono stati rinvenuti e abbattuti tre piccoli insediamenti formati da 9 baracche e una tenda. Leggi anche: Occupa abusivamente Casale della Cervelletta: arrestato dalla Polizia Locale L’intervento della Polizia Locale L’intervento, pianificato dalla Prefettura di Roma, è stato portato avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale con gli agenti dell’ Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e il I Gruppo “Prati” e la collaborazione della Polizia di Stato. Rinvenuti tre insediamenti Nel corso delle verifiche, sono stati rinvenuti tre piccoli insediamenti costituiti da 9 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 maggio 2022) Roma,naturale di. Sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero da parte della polizia locale all’interno di un’area occupatamente. All’interno dell’area sono stati rinvenuti e abbattuti tre piccoli insediamenti formati da 9e una tenda. Leggi anche: Occupamente Casale della Cervelletta: arrestato dalla Polizia Locale L’intervento della Polizia Locale L’intervento, pianificato dalla Prefettura di Roma, è stato portato avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale con gli agenti dell’ Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e il I Gruppo “Prati” e la collaborazione della Polizia di Stato. Rinvenuti tre insediamenti Nel corso delle verifiche, sono stati rinvenuti tre piccoli insediamenti costituiti da 9 ...

