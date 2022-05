Occidente | scatta la ritorsione di Putin | via libera alle controsanzioni | firmato il decreto

(Di martedì 3 maggio 2022) Russia,firmasu sanzioni diGoverno ha 10 giorni per elenco di persone ed entità interessate Roma, 3 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimirhaunsulle sanzioni economiche dicontro l’. Secondo l’agenzia Reuters, il Cremlino ha reso noto che le sanzioni sono in risposta“azioni ostili di alcuni Stati stranieri e organizzazioni internazionali”. Nel documento non sono riportati i nomi delle persone fisiche o degli enti interessati dmisure. Tuttavia, ilconcede al governo russo 10 giorni per compilare un elenco delle persone o entità da sanzionare, offrendo anche lo spazio per ...

