Obbligo vaccini | No vax batte Speranza | il giudice le ridà il lavoro

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Il governo ha previsto, già dal mese di aprile dell'anno scorso, e dopo ripetute proroghe fino al 31 dicembre di quest'anno, l'Obbligo per il personale medico e sociosanitario di sottoporsi a vaccinazione anti-Covid. La sanzione prevista per chi non si sottopone all'Obbligo vaccinale è la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino alla data di cessazione dell'Obbligo, il cui limite temporale è stato finora oggetto di ripetute proroghe. Fin qui cose note. Pochi giorni fa è però accaduto un fatto nuovo. Il 28 aprile il Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di una lavoratrice nel settore sociosanitario che era stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid. La lavoratrice ...

