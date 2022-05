Nuovo gruppo Cal-Pc-Idv al Senato, insieme contro Governo e guerra (Di martedì 3 maggio 2022) Nasce il Nuovo gruppo in Senato dal nome Cal (Costituzione-Ambiente-Lavoro) - Pc - Idv. Lo riferisce una nota, spiegando che "Cal-Pc-Idv comprende più anime, anche diverse tra loro, ma tutte di opposizione: Alternativa, Partito comunista (quello guidato da Marco Rizzo, ndr) e indipendenti del gruppo Misto (requisito per entrarvi è non aver mai votato la fiducia al Governo Draghi) ed utilizza anche il nome di Italia dei Valori perché per il regolamento del Senato occorre avere un simbolo che abbia già corso alle precedenti elezioni". Del gruppo fanno parte Mattia Crucioli, capogruppo; Cataldo Mininno, tesoriere; Rosa Silvana Abate, Luisa Angrisani, Bianca Laura Granato, Margherita Corrado, Emanuele Dessì, Silvana Giannuzzi, Elio Lannutti, Rosellina ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 maggio 2022) Nasce ilindal nome Cal (Costituzione-Ambiente-Lavoro) - Pc - Idv. Lo riferisce una nota, spiegando che "Cal-Pc-Idv comprende più anime, anche diverse tra loro, ma tutte di opposizione: Alternativa, Partito comunista (quello guidato da Marco Rizzo, ndr) e indipendenti delMisto (requisito per entrarvi è non aver mai votato la fiducia alDraghi) ed utilizza anche il nome di Italia dei Valori perché per il regolamento deloccorre avere un simbolo che abbia già corso alle precedenti elezioni". Delfanno parte Mattia Crucioli, capo; Cataldo Mininno, tesoriere; Rosa Silvana Abate, Luisa Angrisani, Bianca Laura Granato, Margherita Corrado, Emanuele Dessì, Silvana Giannuzzi, Elio Lannutti, Rosellina ...

