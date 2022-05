“Non è il caso”. Manuel Bortuzzo, gelo alla presentazione del film dopo la frase su Lulù (Di martedì 3 maggio 2022) “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”. Con queste parole, diffuse tramite un comunicato stampa all’Ansa, Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della sua relazione con Lucrezia Lulù Selassié, la principessa etiope conosciuta durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo, alla conferenza non risponde alla domanda ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022) “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”. Con queste parole, diffuse tramite un comunicato stampa all’Ansa,ha annunciato la fine della sua relazione con LucreziaSelassié, la principessa etiope conosciuta durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.conferenza non rispondedomanda ...

