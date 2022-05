“No alle armi”, “Nato ha abbaiato alla Russia”. E a sinistra crolla il mito del Papa (Di martedì 3 maggio 2022) Immaginiamo i dilemmi nelle redazioni dei giornali che si arrovellano il cervello per capire come “leggere” l’intervista rilasciata oggi da Papa Francesco al Corriere della Sera. Dilemma di non facile soluzione. Perché se uno estrapola alcune delle frasi di Bergoglio (che a sempre goduto di ottima stampa in Italia) sulla guerra in Ucraina, si finisce col paragonarlo a un Alessandro Orsini qualsiasi (che invece è considerato alla stregua di un satanasso). Ci spieghiamo. Nel colloquio con Corsera, il Pontefice ha preso ovviamente le difese dell’Ucraina, ha rivelato di aver parlato al telefono con Zelensky (e non con Putin), ha rinnovato il suo disgusto per la scelta della Russia di invadere uno Stato sovrano con la scusa del conflitto in Donbass, un “argomento vecchio”. Però… Però non ha lesiNato nemmeno critiche ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 3 maggio 2022) Immaginiamo i dilemmi nelle redazioni dei giornali che si arrovellano il cervello per capire come “leggere” l’intervista rilasciata oggi daFrancesco al Corriere della Sera. Dilemma di non facile soluzione. Perché se uno estrapola alcune delle frasi di Bergoglio (che a sempre goduto di ottima stampa in Italia) sulla guerra in Ucraina, si finisce col paragonarlo a un Alessandro Orsini qualsiasi (che invece è consideratostregua di un satanasso). Ci spieghiamo. Nel colloquio con Corsera, il Pontefice ha preso ovviamente le difese dell’Ucraina, ha rivelato di aver parlato al telefono con Zelensky (e non con Putin), ha rinnovato il suo disgusto per la scelta delladi invadere uno Stato sovrano con la scusa del conflitto in Donbass, un “argomento vecchio”. Però… Però non ha lesinemmeno critiche ...

