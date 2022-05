Niente yacht da Russia e Ucraina, a Napoli il 30% di milionari in meno (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Veniamo da due anni difficili per il covid, ci aspettavamo per questa estate di nuovo un boom come negli anni 2018-19 e invece la guerra ci porta il 30-35% di yacht in meno da Russia e Ucraina”. Nelle settimane in cui le cronache raccontano quasi ogni giorno di mega-yacht ormeggiati in Italia e congelati in adesione alle sanzioni Ue, Massimo Luise, proprietario del molo delle barche vip a Mergellina, nel cuore del mare di Napoli, descrive l’inizio dell’estate nel Golfo, che quest’anno perde una parte delle grandi imbarcazioni provenienti dall’est Europa. “Oltre a Russia e Ucraina – spiega Luise – vengono sempre yacht da Georgia, Azerbaigian, da tanti Paesi dell’ex Urss, che ha tanti imprenditori con molte ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Veniamo da due anni difficili per il covid, ci aspettavamo per questa estate di nuovo un boom come negli anni 2018-19 e invece la guerra ci porta il 30-35% diinda”. Nelle settimane in cui le cronache raccontano quasi ogni giorno di mega-ormeggiati in Italia e congelati in adesione alle sanzioni Ue, Massimo Luise, proprietario del molo delle barche vip a Mergellina, nel cuore del mare di, descrive l’inizio dell’estate nel Golfo, che quest’anno perde una parte delle grandi imbarcazioni provenienti dall’est Europa. “Oltre a– spiega Luise – vengono sempreda Georgia, Azerbaigian, da tanti Paesi dell’ex Urss, che ha tanti imprenditori con molte ...

