Newcastle e Manchester City su Leao | la scelta del Milan tra Elliott e Investcorp

(Di martedì 3 maggio 2022) Il gol numero dieci in campionato diracconta, al suo interno, tante storie diverse. La prima volta in doppia cifra nella nostra Serie...

Calciomercato.com

1 Repubblica in edicola fa il punto sul futuro di Rafael Leao. Mezza Europa ( Barcellona, Borussia Dortmund,City) sono sulle tracce dell'attaccante portoghese ma tutto dipenderà da Investcorp. Il fondo arabo che acquisterà il Milan dovrà decidere se alzare la posta per il rinnovo del ...Lo scorso anno ha fatto benissimo in prestito al West Ham, ma è tornato a, e a gennaio è saltato invece il prestito al. Ora la sua avventura è arrivata al capolinea, la Serie A ... Milan, i soldi Newcastle e City tentano Leao: cosa farà Investcorp I due già si conoscono dai tempi dell’Ajax, e l’obiettivo di ten Hag sarebbe quello di ricomporre la coppia di mediani con Donny Van de Beek, di rientro dal prestito al Newcastle. I due giocatori, ...Il Manchester City ha conservato il primo posto in Premier League, con 83 punti, con una lunghezza di vantaggio sul Liverpool dopo gli incontri del sabato della 34/a giornata, rispondendo con un netto ...