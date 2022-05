Neonata di 4 mesi muore per violenza e malnutrizione | i genitori le davano da mangiare biscotti e cheesecake

(Di martedì 3 maggio 2022) Un uomo è stato condannato per aver provocato la morte della figlia di appena 4. La bambina è morta a seguito die maltrattamenti; non solo l’uomo che era il padre della bimba, ma anche la madre ha subito una condanna. Accade nel Regno Unito a Norwich nel Norfolk. La bambina veniva maltrattata e nutrita conEleanor Easey è morta a soli pochidi vita nel dicembre del 2019. Oltre alle emorragie cerebrali che l’hanno colpita, sul suo corpo sono state ritrovate numerose ferite e più di 30 fratture. I, Christopher Easey e Carly Easey, che si erano conosciuti nel 2016 su un sito di incontri, hanno più volte ingannato i medici, come è stato ricostruito durante il processo. Infatti, alle domande del personale sanitario sulle ...

Advertising

MaricaGusmitta : @QuintilioC @mastrobradipo @chedisagio @giusmo1 @riotta @LucaDondoni @IlPaoloGiordano Vero! ?? però con una neonata… - misshobby : Vestito, fascetta e scarpine lilla e bianco per neonata da 0 a 3 mesi. da Lecreazionidika - - ilriformista : La neonata Ruby era stata trovata cianotica, senza vita, con il padre che le dormiva accanto. Stroncata da eroina e… - Aurora251004 : Sogno di oggi:avevo detto a mamma che non sarei andata a scuola perché ero stanca e mi aveva detto di sì,poi guardo… - AnnalisaGrandi1 : RT @LaRagione_eu: #Kira, una bambina di soli tre mesi, uccisa da un missile russo insieme a sua mamma #Valerie. È una delle tante storie in… -

VeniSIA è anche il primo progetto operativo dellaFondazione Venezia Capitale Mondiale ... Per alcuni, i team delle startup selezionate potranno trasferirisi in città dando vita a una ...La modella 28enne a 2dal parto si lascia ammirare dai fan già in formissima in bikini : nella famosa isola delle Baleari si concede un po' di relax con lae si gode il sole caldo e il ...Un uomo è stato condannato per aver provocato la morte della figlia di appena 4 mesi. La bambina è morta a seguito di malnutrizione e maltrattamenti; non solo l’uomo che era il padre della bimba, ma ...La modella 28enne a 2 mesi dal parto si lascia ammirare dai fan già in formissima in bikini: nella famosa isola delle Baleari si concede un po’ di relax con la neonata e si gode il sole caldo e il ...