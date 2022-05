Nations League, da venerdì in vendita i biglietti per Italia-Germania (Di martedì 3 maggio 2022) Sabato 4 giugno, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna, gli Azzurri di Roberto Mancini torneranno in campo per la sfida contro la Germania, primo impegno nella nuova edizione della Nations League. A partire dalle ore 12 di venerdì 6 maggio, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com sarà possibile acquistare i biglietti per l’incontro. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di lunedì 9 maggio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Sabato 4 giugno, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna, gli Azzurri di Roberto Mancini torneranno in campo per la sfida contro la, primo impegno nella nuova edizione della. A partire dalle ore 12 di6 maggio, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, presso i puntiVivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com sarà possibile acquistare iper l’incontro. Lalibera prenderà il via alle ore 12 di lunedì 9 maggio. SportFace.

