Nasce il ‘Casilino Sky Park’ a Roma, la piazza che non c’era (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Il primo sky park italiano per gli abitanti dei quartieri Alessandrino, Centocelle, Torre Maura e Torre Spaccata. Ha inaugurato oggi il Casilino Sky Park, il nuovo spazio di aggregazione dove socialità, sport e cultura si incontrano su una piazza sopraelevata a cielo aperto, in uno spazio unico e suggestivo, ideato e realizzato da Fusolab, Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica con la curatela artistica di Mirko Pierri dell’associazione a.DNA, organizzazione che promuove street-urban artist da dodici anni, con il sostegno di Igt, leader mondiale nel settore del gioco regolamentato, in collaborazione con LifeGate, da oltre vent’anni punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e Igd cohost e proprietario dell’immobile. Alla presenza di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Daniele Leodori, Vice Presidente ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Il primo sky park italiano per gli abitanti dei quartieri Alessandrino, Centocelle, Torre Maura e Torre Spaccata. Ha inaugurato oggi il Casilino Sky Park, il nuovo spazio di aggregazione dove socialità, sport e cultura si incontrano su unasopraelevata a cielo aperto, in uno spazio unico e suggestivo, ideato e realizzato da Fusolab, Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica con la curatela artistica di Mirko Pierri dell’associazione a.DNA, organizzazione che promuove street-urban artist da dodici anni, con il sostegno di Igt, leader mondiale nel settore del gioco regolamentato, in collaborazione con LifeGate, da oltre vent’anni punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e Igd cohost e proprietario dell’immobile. Alla presenza di Roberto Gualtieri, sindaco di, Daniele Leodori, Vice Presidente ...

