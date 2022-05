Napoli, rinnovo Ospina: ci sarà un ultimo tentativo da parte del club (Di martedì 3 maggio 2022) L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul rinnovo di David Ospina con il Napoli. David Ospina vestirà ancora la maglia del Napoli dopo la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 3 maggio 2022) L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma suldi Davidcon il. Davidvestirà ancora la maglia deldopo la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

annatrieste : Le scuse ai tifosi, il rinnovo a domicilio a Mertens, l'annuncio di #Kvaratskhelia ?? Insomma @ADeLaurentiis è pront… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Mertens verso il rinnovo, arrivati due indizi abbastanza chiari sul suo futuro - infoitsport : GAZZETTA - Quattro cessioni e rinnovo per Mertens a cifre ridotte: la strategia del Napoli - erosazzurro : RT @enzogoku69: ??Tolti coloro che andranno per scadenza contratto e fine prestito, il #Napoli ha tanti giocatori per fare mercato non solo… - AdaniPiero : @sscnapoli @PochoLavezzi uno dei calciatori più amati a Napoli dopo Diego, oggi forse così amato è Ciro Mertens, qu… -