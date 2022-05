Napoli, lavoro di prevenzione in campo per Ghoulam e Rrahmani: il report dell’allenamento (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma sabato alle ore 15 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con torello e partita a campo ridotto. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 per effettuare lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a tema. Ghoulam e Rrahmani hanno svolto lavoro di prevenzione in campo. La squadra ha iniziato la sessione con torello e partita a campo ridotto. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 per effettuare lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a tema. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma sabato alle ore 15 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con torello e partita aridotto. Successivamente il gruppo si è spostato sul2 per effettuaredi forza. A chiusura di sessione partita a tema.hanno svoltodiin. La squadra ha iniziato la sessione con torello e partita aridotto. Successivamente il gruppo si è spostato sul2 per effettuaredi forza. A chiusura di sessione partita a tema. ...

