Monti Tiburtini, degrado e inciviltà lungo la pista ciclabile vicino alla scuola: fanno un barbecue e poi lasciano tutto lì (FOTO) (Di martedì 3 maggio 2022) Erba alta, spazzatura di vario genere (anche una poltrona), e adesso anche i resti di un barbecue con perfino della carne non meglio identificata lasciata sopra. E’ questa la cartolina che i residenti, ma anche gli studenti della vicina scuola, si sono ritrovati davanti stamattina. degrado vicino alla scuola Andrea Torre a Roma A segnalare l’accaduto è stato Fabrizio Montanini, Consigliere della Lega nel IV Municipio di Roma. Queste le sue dichiarazioni: «Roma, Monti Tiburtini. pista ciclabile accanto la scuola Andrea Torre. Secondo voi è peggio l’inciviltà delle persone (i soliti innominabili) o l’indifferenza dell’Amministrazione verso quei pochi spazi verdi degradati che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 maggio 2022) Erba alta, spazzatura di vario genere (anche una poltrona), e adesso anche i resti di uncon perfino della carne non meglio identificata lasciata sopra. E’ questa la cartolina che i residenti, ma anche gli studenti della vicina, si sono ritrovati davanti stamattina.Andrea Torre a Roma A segnalare l’accaduto è stato Fabrizio Montanini, Consigliere della Lega nel IV Municipio di Roma. Queste le sue dichiarazioni: «Roma,accanto laAndrea Torre. Secondo voi è peggio l’delle persone (i soliti innominabili) o l’indifferenza dell’Amministrazione verso quei pochi spazi verdi degradati che ...

