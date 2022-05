Moggi | il 6-1 al Sassuolo è il segnale della resa del Napoli che non regge alla pressione dell’ambiente

(Di martedì 3 maggio 2022) La straripante vittoria sulal Maradona non è il sintomo di una rinascita deldi Spalletti, ma un inequivocabiledidi fronte. Lo scrive, su Libero, Luciano. “nella precedente giornata, fino all’80’, stava vincendo 2-0 ad Empoli, ma nei dieci minuti finali è stato raggiunto e superato dsquadra di Andreazzoli, da sempre in difficoltà a segnare con chiunque (46 gol fatti) meno che con il, che ha battuto 3-2 precludendogli la possibilità di lottare per lo scudetto. Quello stessoche invece nell’ultima giornata, con ilin casa, ha segnato quattro volte nei primi 20 minuti, fissando a 6-1 il ...

Purtroppo adesso è vero, Mino è morto fulminato da una malattia che non perdona. Mi è arrivata la notizia mentre stavo divertendomi a vedere un Napoli scatenato contro il, e al divertimento è subentrato il dolore perché se ne va un uomo vero, più che un personaggio. Raiola lo avevo tenuto a battesimo, all'epoca in cui era all'inizio di una carriera da ...Il Napoli di Spalletti, dopo essere uscito sconfitto dal Castellani di Empoli, adesso, anziché lottare per lo scudetto, deve battere al Maradona il, se vuol salvare almeno il terzo posto ...