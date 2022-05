Mirko Gancitano | chi è | età | famiglia | professione | Guenda | Instagram | La pupa e il secchione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 maggio 2022) Ci siamo: oggi, martedì 22 marzo 2022, ci sarà la seconda puntata di Lae il, programma condotto da Barbara D’Urso e che vedrà, quest’anno, la partecipazione di Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style in qualità di giudici. Tra i concorrenti ci saranno tante personalità interessanti, tra loro anche, fidanzato diGoria. Ma scopriamo di più su di lui! Chi è, vita privata e carrieraè nato l’11 settembre del 1991: è del segno della Vergine e ha 30 anni. E’ laureato all’Università IULM di Milano in Televisione e Nuovi Media. Si è specializzato in Regia, una laurea che ha messo in atto nella vita: lavora, infatti, come videomaker. La carriera come attore Tuttaviaè anche un attore: ha recitato nel film I ...