Milinkovic-Savic, sfida tra Juventus e Milan per il centrocampista (Di martedì 3 maggio 2022) Il Milan si inserisce nella corsa al centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, su cui da molto c'è l'interesse della Juve Come riportato da Tuttosport Sergej Milinkovic-Savic potrebbe diventare il grande regalo scudetto del Milan qualora Investcorp decidesse di investire un budget particolarmente importante per il prossimo mercato estivo. Il serbo è un pallino dei rossoneri che nel 2018 provarono a prenderlo senza successo con un blitz a casa di Lotito. La concorrenza è rappresentata da Juve, PSG e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

