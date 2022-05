Milinkovic Savic lascerà la Lazio: Lotito cambia il prezzo. La situazione tra Juve e Manchester United (Di martedì 3 maggio 2022) Per tutti, tra Formello e l’Olimpico biancoceleste è il ‘sergente’. Ma Sergej Milinkovic-Savic è molto di più.... Leggi su calciomercato (Di martedì 3 maggio 2022) Per tutti, tra Formello e l’Olimpico biancoceleste è il ‘sergente’. Ma Sergejè molto di più....

Advertising

_Morik92_ : TJ - #Kezman affida a @TUTTOJUVE_COM la sua smentita: 'Mai detto che Sergej vuole andare allo United, è una Fake Ne… - forumJuventus : (Gds)'Juventus: è partita l'operazione per Milinkovic-Savic, Allegri ha messo il serbo in cima alla lista dei desid… - ApMdp : @kinggian69 Zakaria, Locatelli; Di Maria, Milinkovic-Savic, Chiesa; Il centrocampo (3+2) che con: Rovella, Robiot;… - nanastar_yulisa : RT @86_longo: ?? Decisione presa, Milinkovic Savic lascerà la Lazio al termine della stagione. Lotito non può chiudere più i 120 milioni di… - KunGrax : RT @Gaucho_RN: Milinkovic Savic è troppo lento di testa e di gambe per giocare ad alti livelli (Vincere la Champions League), ci mette trop… -