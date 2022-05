Milan sui social – Le foto dell’allenamento di oggi | focalizzati sull’obiettivo

(Di martedì 3 maggio 2022) Come di consueto, ilha pubblicato sul proprio profilo Twitter ledell'allenamento odierno. Eccole tutte, con un obiettivo in testa

Advertising

AntoVitiello : ?? L'entourage di #Leao ha ricevuto importante offerta in questi giorni da un club straniero. Il #Milan lavora al ri… - capuanogio : ?? L'#Inter ha scelto un profilo più basso di quello del #Milan. #Marotta raramente scende in campo sui torti anche… - Matteo75223913 : RT @FraNasato: @AntoVitiello sul suo canale YouTube: “Inizialmente Renato Sanches aveva chiesto sui 6 mln di ingaggio, il #Milan ha offerto… - SaberCola17 : RT @FraNasato: @AntoVitiello sul suo canale YouTube: “Inizialmente Renato Sanches aveva chiesto sui 6 mln di ingaggio, il #Milan ha offerto… - Milanista_Serio : RT @FraNasato: @AntoVitiello sul suo canale YouTube: “Inizialmente Renato Sanches aveva chiesto sui 6 mln di ingaggio, il #Milan ha offerto… -

Considerando anche una caduta dei bergamaschi a San Siro (anche secampi ostici e contro le big ... proprio prima del match colche cercherà di vincere lo scudetto al Meazza.Olivier Giroud è uno degli uomini chiave deldi Stefano Pioli primo in classifica. L'attaccante ha parlato della sua vita privata e di ... Il segreto è un colpo di spazzolacapelli bagnati, poi ...Non si chiude ancora per il primo colpo estivo di mercato. Il Milan ha messo in attesa il calciatore, anche se c’è già un accordo. C’è grande attesa su due fronti in casa Milan. Da un lato la corsa ...La Lega Serie A lo ha celebrato con un post sui social che lo stesso portoghese ha ricondiviso scrivendo: “Affamato di altri gol”. Leao oltre alla frase ha messo la emoticon del surf, sua classica ...