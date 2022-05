Milan | si pensa a Deulofeu | Pobega possibile pedina di scambio con l’Udinese

(Di martedì 3 maggio 2022) Ilstarebbendo a Gerardper rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. E’ quanto emerge da TuttoUdinese.it, secondo cui ci sarebbero già stati i primi contatti tra i rossoneri e la dirigenza friulana.comedisarebbe interessata a Tommaso, giovane centrocampista di proprietà del Diavolo e in forza al Torino. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di fornire un’alternativa in più in attacco a Pioli, soprattutto come opzione rispetto a Brahim Diaz. SportFace.

