Milan | l’obiettivo è blindare Leao Attaccante | c’è un ritorno di fiamma

(Di martedì 3 maggio 2022) Diverse le notizie sulin questa mattina del 3 maggio 2022. In primo piano il calciomercato, il rinnovo die la cessione del

AntoVitiello : ....Al lavoro ci sarebbero due team. Il primo dedicato alla due diligence; il secondo focalizzato sulla stesura del… - ivangallo80 : @capuanogio gentilmente puoi fare anche il paragone tra Milan e Juve, visto che l’obiettivo, a detta di Allegri, mi… - PianetaMilan : .@acmilan, l’obiettivo è blindare @RafaeLeao7. Attaccante, c’è un ritorno di fiamma - #Calciomercato #ACMilan… - allamb45 : ?? SITUAZIONE SANCHES: ???????? Renato Sanches è ancora il principale obiettivo del Milan come post-Kessie: colloqui a… - Frances54325203 : RT @Fedeshi_: Talmente concentrato verso l'obiettivo che si è fatto buttare fuori a tempo record per potersi andare a vedere tutto il pre-p… -

La Juventus ha raggiunto il primostagionale, ovvero la partecipazione alla Champions ...'11 maggio è attesa la finale di ... oltre la Juventus ci sarebbe anche ilinteressato al ......, che lo valuta comunque non meno di 70 milioni, se lo coccola. Perché il rinnovo tarda Come detto, il club rossonero non intende vendere Leao, ma soprattutto lo vuole blindare. E'...