Milan | Giroud | “La religione e la famiglia mi aiutano per far bene e dare il meglio ogni giorno”

Nel corso di una lunga intervista alla rivista GQ, l'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata. In primo luogo il francese ha sottolineato l'importanza che ha per lui la religione, spiegando come l'aiuti nella vita di tutti i giorni: "La vita di Gesù mi ispira, la sua umiltà. Parlo alla mia famiglia della Bibbia, è molto importante per m, è una cosa che fa parte del mio cuore". Successivamente ha evidenziato come un altro grande aiuto per affrontare la quotidianità arrivi dalla famiglia, che l'accompagna in campo ogni partita come racconta: "I parastinchi sono speciali perchè lì c'è tutta la mia famiglia: i nomi di mia moglie e dei miei figli, il mio numero e la fotografia di tutti. Mi piace vedere la faccia dei miei ..."

