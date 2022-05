Mihajlovic a casa: “I tuoi occhi parlano”. Le prime foto con Arianna fuori dall’ospedale (Di martedì 3 maggio 2022) La fine di un incubo e l’inizio di una nuova vita. I sorrisi di Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni parlano il linguaggio dell’amore, quello che hanno ritrovato dopo il lungo ricovero in ospedale dell’allenatore del Bologna. La strada verso la guarigione è ancora tutta da percorrere ma il peggio è passato: il Mister ha lottato come un leone per riprendere in mano la sua esistenza ed è ora potuto tornare dalla sua famiglia. Mihajlovic, le prime foto con Arianna dopo l’ospedale La notizia che tutti stavano aspettando è arrivata a sorpresa ma, non per questo, è stata meno gradita. Sinisa Mihajlovic è potuto tornare a casa dopo le cure alle quali si è sottoposto a Bologna per sconfiggere una recrudescenza della leucemia e, ad ... Leggi su dilei (Di martedì 3 maggio 2022) La fine di un incubo e l’inizio di una nuova vita. I sorrisi di SinisaRapaccioniil linguaggio dell’amore, quello che hanno ritrovato dopo il lungo ricovero in ospedale dell’allenatore del Bologna. La strada verso la guarigione è ancora tutta da percorrere ma il peggio è passato: il Mister ha lottato come un leone per riprendere in mano la sua esistenza ed è ora potuto tornare dalla sua famiglia., lecondopo l’ospedale La notizia che tutti stavano aspettando è arrivata a sorpresa ma, non per questo, è stata meno gradita. Sinisaè potuto tornare adopo le cure alle quali si è sottoposto a Bologna per sconfiggere una recrudescenza della leucemia e, ad ...

