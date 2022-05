Migranti, presidente Baobab assolto a Roma (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – assolto con la formula perché il fatto non sussiste, Andrea Costa, presidente di Baobab Experience, onlus che si occupa di fornire assistenza ai Migranti che transitano per Roma. L’accusa per lui e altri esponenti dell’associazione era di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina. Lo ha deciso il gup di Roma al termine del processo in rito abbreviato. Il pm aveva chiesto l’assoluzione per tutti. I fatti risalivano all’ottobre 2016, dopo lo sgombero del centro d’accoglienza allestito in via Cupa, a San Lorenzo. In quell’occasione i volontari del Baobab offrirono supporto e aiuto a 8 sudanesi e un cittadino del Ciad per acquistare biglietti dei treni e autobus per passare la frontiera di Ventimiglia e andare in Francia. Oltre al ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) –con la formula perché il fatto non sussiste, Andrea Costa,diExperience, onlus che si occupa di fornire assistenza aiche transitano per. L’accusa per lui e altri esponenti dell’associazione era di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina. Lo ha deciso il gup dial termine del processo in rito abbreviato. Il pm aveva chiesto l’assoluzione per tutti. I fatti risalivano all’ottobre 2016, dopo lo sgombero del centro d’accoglienza allestito in via Cupa, a San Lorenzo. In quell’occasione i volontari deloffrirono supporto e aiuto a 8 sudanesi e un cittadino del Ciad per acquistare biglietti dei treni e autobus per passare la frontiera di Ventimiglia e andare in Francia. Oltre al ...

