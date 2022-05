Migranti | assolto a Roma presidente Baobab

(Di martedì 3 maggio 2022), 3 mag. (Adnkronos) -con la formula perché il fatto non sussiste, Andrea Costa,diExperience, onlus che si occupa di fornire assistenza aiche transitano per. L'accusa per lui e altri esponenti dell'associazione era di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina. Lo ha deciso il gup dial termine del processo in rito abbreviato. Il pm aveva chiesto l'assoluzione per tutti.

Il Tempo

... associazione e presidio che ha aiutato migliaia di, in una città storicamente difficile ... l'attivista Cédric Herrou è stato definitivamentedalle stesse accuse un anno fa: l'...Per Salvini erano dei 'pirati del mare'. Invece erano solo dei disgraziati che avevano il terrore di tornare in Libia, luogo di torture. La Cassazione hadue'ribelli', che si erano opposti al ritorno in Libia, annullando senza alcun rinvio la sentenza d'appello. In primo grado entrambi erano stati assolti dal giudice Piero Grillo del Tribunale di ... diversamente da quanto aveva ritenuto il Tribunale di Trapani, le persone migranti non avessero il diritto di ...