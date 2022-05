“Mi sento malissimo”. Eva Henger, la prima intervista dall’ospedale dopo l’incidente (Di martedì 3 maggio 2022) Sarebbe potuta andare decisamente peggio. Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti hanno avuto un terribile incidente in Ungheria. Nel sinistro, purtroppo, sono decedute due persone. Era nato tutto come un viaggio di piacere: “Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km un cagnolino da regalare a Jennifer. Doveva essere una sorpresa. Hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. Sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”. Proprio nelle ultime ore Eva Henger ha ripreso a comunicare sui social. Ha pubblicato una foto in cui compare la sua mano intrecciata a quella del marito. I due si sono infatti riuniti nello stesso ospedale dopo che in un primo momento erano stati ricoverati in strutture diverse. “Oggi – le sue parole – ci hanno riunito finalmente per continuare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Sarebbe potuta andare decisamente peggio. Evae il marito Massimiliano Caroletti hanno avuto un terribile incidente in Ungheria. Nel sinistro, purtroppo, sono decedute due persone. Era nato tutto come un viaggio di piacere: “Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km un cagnolino da regalare a Jennifer. Doveva essere una sorpresa. Hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. Sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”. Proprio nelle ultime ore Evaha ripreso a comunicare sui social. Ha pubblicato una foto in cui compare la sua mano intrecciata a quella del marito. I due si sono infatti riuniti nello stesso ospedaleche in un primo momento erano stati ricoverati in strutture diverse. “Oggi – le sue parole – ci hanno riunito finalmente per continuare ...

