"Mi ha messo le mani addosso!": nuova rogna per Canale 5, denuncia pubblica per l'emittente (Di martedì 3 maggio 2022) Grosso pasticcio per Canale 5, una concorrente de L'Isola ha vuotato il sacco: è stata molestata durante il reality. Canale 5 (fonte youtube)Dilagano incomprensioni e litigi nel reality di Canale 5 "L'isola dei Famosi". L'ultimo prime time del programma ha portato infatti alla luce numerose controversie tra i naufraghi di Cayo Cochinos. I riflettori del format sono stati particolarmente puntati su Nicolas Vaporidis e Clemente Russo. Quest'ultimo avrebbe minacciato verbalmente l'attore di origine greca, con grande indignazione del pubblico in studio. "Ti faccio un c**o così!", avrebbe promesso l'atleta olimpico. A infiammare nuovamente gli animi, però, è stata la moglie Laura Maddaloni, che ha scagliato accuse precise nei confronti dell'attore di "Notte prima degli esami". A quanto emerge, Nicolas ...

