“Mi capita la notte”, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: nuova rivelazione dopo la rottura (Di martedì 3 maggio 2022) Una storia che probabilmente non avrà fine a breve quella tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo a pochi giorni dalla rottura Già dai tempi del GF Vip era prevedibile che in caso di rottura chi ci avrebbe sofferto maggiormente sarebbe stata la principessa e così è stato. La sorella della vincitrice del reality show si L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Una storia che probabilmente non avrà fine a breve quella traa pochi giorni dallaGià dai tempi del GF Vip era prevedibile che in caso dichi ci avrebbe sofferto maggiormente sarebbe stata la principessa e così è stato. La sorella della vincitrice del reality show si L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

LuxLu8 : @angela_bruno5 E l'avere difficoltà a lasciare una persona e volerci passare l'ultima notte assieme è una cosa che… - versoconm : #pompelmo notte raga grazie della compagnia ?? io domani devo svegliarmi alle 8.30 ma non riuscivo ad abbandonarvi ??… - rositadamiani : @molgora85 ???????? a noi donne capita ogni giorno se ti può essere di conforto!!! Mandalo a quel paese il tipo evident… - ferrua_notte : La provocazione di @BorgheseAle non l’hanno capita tutti anche se era piena di verità. Ma lavorare gratis fa parte… - swarovskji : per le persone fuorisede: quando capita che non ci sono i/le coinquilin e dovete dormire da soli la notte come fate… -