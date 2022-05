Meteo, le previsioni in Campania di martedì 3 maggio 2022 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, martedì 3 maggio 2022. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2231m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 4mm di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2231m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 4mm di ...

