“Me ne vado”. Isola dei Famosi, la naufraga prepara le valigie. “Si è capito cosa succede qua” (Di martedì 3 maggio 2022) Tensione alle stelle all’Isola dei Famosi. Durante la puntata di ieri lite furiosa tra Clemente Russo e Nicolas Vaporidis. A spiegare cosa sia successo ci ha pensato Laura Maddaloni, moglie di Clemente, che ha accusato l’attore romano. Poi la palla è passata ai diretti interessati. “Allora adesso spiego io come sono andate le cose. La minaccia è stata un gesto con le mani accompagnato da parole. E voi però statevi zitti”, ha spiegato Clemente. Che poi ha aggiunto. “Io prima gli ho detto ‘dopo ti faccio un c**o così in Palapa davanti a tutti’. Però intendevo che glielo facevo a parole. Anche perché parlando di lui ci siamo scordati di dire tante cose. Ma ne parliamo con calma e gli facciamo un cuore così, a parole ovviamente”. Anche Nicolas Vaporidis ha dato la sua versione dei fatti al pubblico dell’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Tensione alle stelle all’dei. Durante la puntata di ieri lite furiosa tra Clemente Russo e Nicolas Vaporidis. A spiegaresia successo ci ha pensato Laura Maddaloni, moglie di Clemente, che ha accusato l’attore romano. Poi la palla è passata ai diretti interessati. “Allora adesso spiego io come sono andate le cose. La minaccia è stata un gesto con le mani accompagnato da parole. E voi però statevi zitti”, ha spiegato Clemente. Che poi ha aggiunto. “Io prima gli ho detto ‘dopo ti faccio un c**o così in Palapa davanti a tutti’. Però intendevo che glielo facevo a parole. Anche perché parlando di lui ci siamo scordati di dire tante cose. Ma ne parliamo con calma e gli facciamo un cuore così, a parole ovviamente”. Anche Nicolas Vaporidis ha dato la sua versione dei fatti al pubblico dell’dei ...

