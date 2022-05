Max Pezzali, ”San Siro Canta Max” l’evento per celebrare 30 anni di carriera (Di martedì 3 maggio 2022) Max Pezzali, tra i Cantautori italiani più amati, torna con San Siro Canta Max per celebrare 30 anni di carriera. l’evento è previsto venerdì 15 e sabato 16 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Max Pezzali, San Siro Canta Max: l’evento speciale il 15 e 16 luglio Max Pezzali torna sul palco per lo show da non perdere dell’estate 2022. SAN Siro Canta MAX, uno speciale evento prodotto e distribuito da Vivo Concerti. l’evento è previsto venerdì 15 e sabato 16 luglio allo Stadio San Siro di Milano; la più prestigiosa e ambita venue in Italia per la musica dal vivo, che si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Max, tra iutori italiani più amati, torna con SanMax per30diè previsto venerdì 15 e sabato 16 luglio allo Stadio Sandi Milano. Max, SanMax:speciale il 15 e 16 luglio Maxtorna sul palco per lo show da non perdere dell’estate 2022. SANMAX, uno speciale evento prodotto e distribuito da Vivo Concerti.è previsto venerdì 15 e sabato 16 luglio allo Stadio Sandi Milano; la più prestigiosa e ambita venue in Italia per la musica dal vivo, che si ...

Advertising

RaiTre : 'Gli anni del tranquillo siam qui noi' ?? Sul palco del @primomaggioroma @MaxPezzali La clip integrale è su RaiPlay… - ElfReloaded1 : RT @SkyTG24: Max Pezzali in concerto a San Siro per due serate evento il 15 e 16 luglio - SkyTG24 : Max Pezzali in concerto a San Siro per due serate evento il 15 e 16 luglio - RadioDueLaghi : Max Pezzali, dopo aver infiammato Piazza San Giovanni in occasione del Concerto del Primo Maggio, è pronto per San… - MondoTV241 : SAN SIRO CANTA MAX, lo show di #MaxPezzali da non perdere nell'estate 2022 -