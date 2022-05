Mascherine al chiuso: perché gli italiani non hanno detto davvero addio (Di martedì 3 maggio 2022) Fra supermercati e negozi sono ancora tanti quelli che hanno deciso di non abbandonare le Mascherine al chiuso nonostante non ci sia più l'obbligo. Una scelta di sicurezza per se stessi e per gli altri Leggi su vanityfair (Di martedì 3 maggio 2022) Fra supermercati e negozi sono ancora tanti quelli chedeciso di non abbandonare lealnonostante non ci sia più l'obbligo. Una scelta di sicurezza per se stessi e per gli altri

Advertising

NicolaPorro : Ieri è caduto l’obbligo, ma molti insistono con le #mascherine. Missione compiuta per #Speranza &co... ?? - borghi_claudio : Ok le ordinanze, ma nonostante le paranoie di speranza da domani SPARISCE GREEN PASS DA TUTTO (tranne le rsa) e via… - GuidoDeMartini : ?? PER SPERANZA DAL 1º MAGGIO AL 15 GIUGNO le mascherine al chiuso, dove non sono obbligatorie (trasporti), sono com… - cozzepecorino : @iannetts70 No plexiglas, sì mascherine. Luogo chiuso molto affollato. - infoitinterno : Fino a quando terremo le mascherine al chiuso -