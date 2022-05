Marc Innaro, ritorno in Rai. "Il consenso a Putin mai così alto", il corrispondente manda tutti in tilt (Di martedì 3 maggio 2022) Marc Innaro torna a parlare in Rai dopo le polemiche e il giallo della presunta censura all'inizio della guerra in Ucraina. I tempi erano diversi e le notizie che arrivavano dall'esperto corrispondente da Mosca erano lette da più parti come propaganda filo-Putin. Martedì 3 maggio ad Agorà chiedono numi al giornalista sul polso della società russa e sul suo sostegno al Cremlino. "Il consenso per il governo in Russia aumenta ed è a livelli simili a quelli del 2014, quando ci fu il referendium per l'annessione della Crimea". Insomma, nella Federazione il sostegno al presidente Vladimir Putin sembra ancora altissimo nonostante la guerra si prolunghi da oltre due mesi. "Siamo all'80 per cento" di gradimento, "meno tra i giovani" ma massiccio sugli ove-50 dice il capo della sede di ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022)torna a parlare in Rai dopo le polemiche e il giallo della presunta censura all'inizio della guerra in Ucraina. I tempi erano diversi e le notizie che arrivavano dall'espertoda Mosca erano lette da più parti come propaganda filo-. Martedì 3 maggio ad Agorà chiedono numi al giornalista sul polso della società russa e sul suo sostegno al Cremlino. "Ilper il governo in Russia aumenta ed è a livelli simili a quelli del 2014, quando ci fu il referendium per l'annessione della Crimea". Insomma, nella Federazione il sostegno al presidente Vladimirsembra ancora altissimo nonostante la guerra si prolunghi da oltre due mesi. "Siamo all'80 per cento" di gradimento, "meno tra i giovani" ma massiccio sugli ove-50 dice il capo della sede di ...

