Manuel Bortuzzo l’ha fatta grossa | la nuova fiamma fa impazzire Lulù | Ecco chi è

Un nuova fiamma per Manuel Bortuzzo, ma che scatena una reazione impensata. Si tratta di una ragazza molto vicina a lui La fine di una storia che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti fan. Da quando Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie hanno messo un punto sulla loro relazione, il web è andato totalmente in delirio. La situazione è andata a peggiorare nel momento in cui, Manuel, è stato pizzicato insieme ad un'altra donna. Ecco di chi si tratta. Ormai la rottura tra Manuel e Lulù è sulla bocca di tutti. Sono tante le persone che cercano di capire quale sia stato il motivo che abbia spinto la coppia a lasciarsi. Sono state fatte diverse ipotesi, ma secondo il parere di molti il motivo ...

